SARIKAYA’NIN TALiBi ÇOK

Yozgat merkez ile birlikte Akdağmadeni ve Yerköy ilçelerinde mevcut Belediye Başkanlarının dışında 6’şar aday adayı başvuruda bulundu. En fazla aday adayı başvurusu ise Sarıkaya ilçesinden geldi. Sarıkaya Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday olmak üzere 10 isim başvuruda bulundu. Bu ilçesi 8 başvuru ile Sorgun takip etti. AK Parti 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin teşkilat temayül yoklaması yaparak, aday adayları ile mevcut belediye başkanlarını bir anlamda tartıya çıkarttı. Yoklama basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, il teşkilatı, aday adaylığı için başvuruda bulunanların isimlerini duyurdu. Yozgat Merkez Belediye Başkanlığı için, Serdar Açıkgöz, Çelebi Altuntaş, Nuri Özel, Galip Bulut, Bahri Kayabaş, Servet Ersoy başvuru yaptı. Sarıkaya ilçesinde, Emin Tolga Susmaz, Özgür Selçuk Aytekin, Lütfiye Ateş, Duran Cesur, Mustafa Gürsoy, Hacı Osman Ünal, Ali Osman Erbil, Bülent Akdoğan, Duran Yıldırım, Ömer Yıldız, adaylık başvurusunda bulundu. Sorgun’da, Satılmış Batur, Mustafa Özdemir, Sezai Demirel, Yasin Şahin, Üzeyir Arslan, Mesut Kılıç, Ercan Şahin, Hamdi Yüksel, aday adayı oldu. Akdağmadeni ilçesinde, Salih Yolcu, Ferudun Daştan, Ömer Aydoğmuş, Memduh Ayçiçek, Fatih Yıldız, Selehattin Sufracı, başkan adayı olabilmek için yarışıyor. Yerköy’de Mehmet Arslan, Ferhat Yılmaz, İsmail Yılmaz, Murat Çakır, Süleyman Yalçınkaya, Ayhan Çelik, Kadışehri ilçende, Ferhat İpek, Reşat Yüceer, Nurni Aksoy, İrfan Akın, Boğazlıyan’da Şükrü Yalman, Sinan Turgut, Gökhan Coşar, Volkan Boztepe, Çekerek’te Hacı Osman Bakır, Eyüp Çakır, Ahmet Ünal , Aydıncık’ta Burhan Koçak, Sinan Özkan, Celal Çıtak, Şefaatli’de Mustafa Turan Çetin, Ali Ulusoy, Yenifakılı’da Cevdet Aslan, Ahmet Öztürk, Çayıralan’da Sibel Köşker, Süleyman Kandemir, Saraykent’te Ahmet Köroğlu aday adayı oldu.