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Sarıkaya Açıkel’i bırakmıyor

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in yeniden partisi tarafından başkan adayı gösterileceği öğrenildi.

Sarıkaya Açıkel’i bırakmıyor

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in yeniden partisi tarafından başkan adayı gösterileceği öğrenildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Sarıkaya Açıkel’i bırakmıyor

Yozgat’ta 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP’den Sarıkaya Belediye Başkanı seçilen Ömer Açıkel’in yeniden aday olacağı bildirildi. Sarıkaya’da yürüttüğü başarılı çalışmalar ile dikkatleri çeken ve Yozgat’ın en çalışkan belediye başkanlarından bir tanesi olan Açıkel, göreve yeniden talip olacak. Adı Yozgat Belediye Başkanlığı için geçen Açıkel’in, Sarıkaya halkının yoğun teveccühü sonucunda yine Sarıkaya’ya hizmet etmek istediği ifade edildi. Açıkel’in yakın çevresinden edinilen bilgide Başkan Açıkel’in Sarıkaya’dan hiçbir zaman kopmadığını, başarılı çalışmaları nedeniyle il belediyesi için adının geçtiğini, lakin Sarıkaya’da kalıp, Sarıkaya halkı ile daha büyük ve güzel işlere imza atmak istediği vurgulandı. Öte yandan Ömer Açıkel’in hafta sonu MHP tarafından Sarıkaya Belediye Başkanı adayı ilan edileceği de gelen bilgiler arasında.  
Haber: Mustafa TEKER

 

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