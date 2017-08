Şanlı anıt!

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, 42 metre yüksekliğinde bayrak anıtı yaptırdı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda tamamı çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen dev bayrak anıtı, özel sistemle aydınlatıldı.

Anıtın açılışı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katıldığı bir törenle yapıldı.

Belediyenin ilçeye kazandırdığı hizmetlerle birlikte açılışı yapılan anıta bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde çekildi.

Daha sonra Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda tüm şehitler için dualar okundu.

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan açıklamada, Akdağmadeni Belediyesinin milli ve manevi değerlerin bir araya toplandığı bir demokrasi ve şehitler parkı yapıldığını belirterek; “Bu parkın içerisinde Akdağmadenli olup Çanakkale’de şehit olanlarla, terörle mücadelede şehit olanların tamamının isimleri var. Ayrıca 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri yer alıyor. Bu topraklarda doğmuş, yetişmiş ülkesi ve vatanı için mücadele ederken şehit olmuş herkesi rahmetle, minnetle, dua ile, şükranla ve saygı ile anmak, yeni nesillere onları hatırlatmak bu vatanın, bu milletin ve bu devletin ayyıldızlı al bayrağın hangi bedeller karşısında var olduğunu kıyamete kadar onların var olması için de hangi bedellerin gerektiğinde ödenmesi gerektiğini öğretmek bakımından bu anıt son derece önemlidir” dedi.

Demokrasi ve Şehitler Parkında Türkiye’nin en büyük bayrak anıtının bulunduğunu hatırlatan Bozdağ, bu durumun gurur verici olduğunu söyledi.

Bozdağ, konuşmasında mille ve manevi değer yargılarına dikkat çekerek, şu mesajı verdi:

“Bu da son derece gurur verici bir olaydır. Bayrağımız bizim bağımsızlığımızın sembolü, rengi şehitlerimizin kanı, şehitlerimizi temsil ediyor. Velhasılı bizim milletimizi, geçmişimizi ve geleceğimizi, varlığımızı ve bağımsızlığımızı temsil ediyor. Rabbim bu ülkeyi ve bu aziz milleti kıyamete kadar var etsin, bir etsin, hür kılsın ve her daim gücüyle, kuvvetiyle, adaletin, hakkın, hukukun temsilcisi kılsın niyazında bir kez daha bulunuyorum. Türk devletine, Türk milletine, Türk vatanına, Türk bayrağına karşı uzanan ve bu aziz milletin mukaddeseyatına uzanan her türlü elin her türlü ihanetin şehitlik için ölüme koşan kahramanlar tarafından kırılacağını, bu şehitlik anıtı ve şehitlerimizin varlığı bir kez daha göstermektedir. Rabbim aziz milletimizi kıyamete kadar var etsin, vatanımızı var etsin, devletimizi var etsin, bayrağımızı var etsin, bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat vermesin. Vatanımızı böldürtmek, bölmek isteyenler fırsat vermesin, milletimizin birliğini, dirliğini yok etmek, bir birine düşürmek, huzur ve barış ortamını yok etmek ve yok ettirmek isteyenlere fırsat vermesin. Ezanlarımızı ve mukaddesatımızı kıyamete kadar var etsin. Aziz milletimiz var olduğu sürece de Rabbimin hidayeti ile bu millet de, bu bayrak da bu devlet de kıyamete kadar inşallah var olacaktır. Şehitlerimizin varlığı ve onların akıttığı kanlar bu vatanı yaşatan en önemli hazinemizdir. İnşallah kıyamete kadar biz bu hazineyi muhafaza edeceğiz.”