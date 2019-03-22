Sanayiden ekmek yedik

Sorgun Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir, sanayide rızkını kazanan bir babanın evladı olduğunu belirtti.

Sorgun’da sanayiyi gezen Özdemir, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi. Göreve seçilmesi durumunda, ilçe ekonomisine ışık tutan esnafın her zaman yanında olacaklarını söyleyen Özdemir, “Esnafımızın gönlünde yer almak için çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız” dedi.

Aday Mustafa Özdemir, daha sonra Sorgun Mesleki Eğitim Merkezini de ziyaret etti.