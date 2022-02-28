‘Sanayide en üst seviyede olmalıyız’

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Gökhan ve yönetim kurulu üyeleri, Eren Çorap Genel Müdürü Eyüp Çam, Pimci Şirket Sahibi Hakan Yüksel, iş insanı ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Bolat’ı iş yerlerinde ziyaret ederek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Sanayi esnaflarının her zaman, her konuda yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Gökhan, ‘’Yozgat’ın istihdam merkezi Organize Sanayi Bölgemizin gün geçtikçe geliştiğini görmek bizleri mutlu etmektedir. Zor günleri hep birlikte atlattık, inşallah bundan sonrası ferah olacaktır. Sanayicilerimizin işlerinin iyi olduğunu görmek bizler memnun etmiştir’’ dedi. AK Parti olarak OSB’deki iş adamlarının talep ve sıkıntılarını dinleyerek, düşüncelerini alıp nasıl yardımcı olacakları konusunda istişare etmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Gökhan, ‘’Kalkınmak için tarımda olduğu gibi sanayide de üst seviyede olmalıyız. Amacımız ilimizi cazibe merkezi haline getirmek ve daha fazla yatırımcıyı çekerek istihdama ve ekonomiye katkıda bulunmak. Yozgat olarak ülkemizin dünyadaki ticaret gücüne güç katmak istiyoruz. Bu vesileyle, bizleri en iyi şekilde ağırlayan değerli yatırımcılarımıza teşekkür ederim’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•