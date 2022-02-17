Saha çalışmaları devam ediyor

Gece gündüz demeden sahada çalışan AK Parti İlçe Kadın Kolları yapmış oldukları ziyaretlerde broşür dağıtımı yapıyor. Gece gündüz demeden saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirten AK Parti Sarıkaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Karaca, “İlçemizde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz saha çalışmalarımızda ilçemizde çalmadık kapı bırakmayacağız. Her kapıyı tek tek çalarak vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. İlçemiz için her zaman en iyisini yapmayı amaçlıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızda vatandaşlarımıza tanıtım broşürleri dağıtıyoruz. Bundan sonrada büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle zaman, mekan ayırt etmeksizin gece gündüz demeden sahada çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.