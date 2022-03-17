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Sağlık ihalesine çıkılacak

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat’ta 7 mahalleye Aile Sağlığı Merkezi yapımı için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

17 Mart 2022 Perşembe 00:01
Sağlık ihalesine çıkılacak

‘’Önce İnsan Önce Sağlık’’ diyen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yaptığı açıklamada Sağlık alanında hizmeti Yozgatlının ayağına getireceklerini belirtti. 4 Hekimli, 112 sağlık istasyonunun da bulunduğu Aile Sağlığı Merkezlerini Yozgat il merkezinde bulunan 7 mahalleye kazandırdıklarını vurgulayan Bayer, bu merkezleri önümüzdeki günlerde ihalesinin gerçekleşeceğinin altını çizdi. Başer yaptığı açıklamada, Yozgat Merkez,  İstanbulluoğlu, Mutafoğlu, Tuzkaya, Aşağı Çatak, Yukarı Çatak, Agâh Efendi ve Mehmet Hulusi Efendi mahallelerimize hizmet verecek 4 Hekimli, içerisinde 112 Sağlık İstasyonu da mevcut bulunan Aile Sağlığı Merkezimizin ihalesine yakında çıkıyoruz. Yozgat’ımıza hayırlı olsun’’ dedi. 

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