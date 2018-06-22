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Sadef işçilerle buluştu

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef, Sorgun’da faaliyet gösteren tekstil fabrikasında işçilerle buluştu.

Sadef işçilerle buluştu

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef, Sorgun’da faaliyet gösteren tekstil fabrikasında işçilerle buluştu.

22 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Sadef işçilerle buluştu

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef, seçimlere saatler kalmasına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Seçim süreci boyunca toplumun her kesimine ulaşan ve politikalarını anlatan Sadef, tekstil işçilerine hitap etti. MHP’li Sadef, işçilerin sosyal hakları başta olmak üzere birçok sıkıntısıyla ilgili MHP genel merkezinin çalışma yürüttüğünü ve 24 Haziran seçim beyannamesinde de  işçilerle ilgili vaatlerini sıraladığını hatırlattı. Ethem Sadef, seçilmesi durumunda Yozgat’ın göç sorununun çözüleceğini, üretim alanlarının artacağını ve istihdam alanlarının çoğalacağını beyan etti. MHP’li Sadef, “Vatanın bekası uğruna Cumhur ittifakını yapan MHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın yanındadır. Mecliste güçlü bir MHP vatanın ve milletin hayrınadır. Meclisteki MHP’den PKK korkar, FETÖ korkar, tüm Türk düşmanları korkar. Bundan dolayı Cumhurbaşkanlığında Sayın Erdoğan’a, parlamento seçimlerinde ise üç hilale mühür vurmanızı istiyoruz” diye konuştu.
Haber:Mustafa TEKER

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