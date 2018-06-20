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Sadef hiç yorulmadı

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef seçim süreci boyunca durmak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Sadef hiç yorulmadı

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef seçim süreci boyunca durmak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Sadef hiç yorulmadı

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef, yorulmak bilmeden 24 Haziran seçimlerine sayıl gün kala seçmenle buluşmalarını sürdürüyor. Partisinin ilkelerini ve vaatlerini seçmene aktaran Sadef, Yozgatlı vatandaşların 24 Haziran’da parlamento seçimlerinde MHP’ye destek vermesini istiyor. İlçe turlarını sürdüren Sadef, bu kapsamda Sorgun’da bulunan ve özelleşen Yozgat Şeker Fabrikasındaki işçileri ziyaret etti. Fabrikanın özelleştirme sürecinde, MHP olarak işçilere her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Sadef, MHP’nin güçlü olduğu mecliste de çalışan ve üreten emekçinin hak ve hukukunun korunacağını söyledi. Buradan Aydıncık ilçesine geçen Ethem Sadef, ilçe meydanında halka hitap etti. MHP Milletvekili adayı Ethem Sadef, “Ülkücü hareket vatanın bekası için elini, bileğini, yüreğini taşın altına koymuştur. Vatana ve millete sahip çıkarak, koltuk ve makamı bir kenara fırlatıp atmıştır. Çünkü önce ülkem ve milletim, sonra partim anlayışı egemendir bizde. Gelin, bu yiğitlerin hakkını verin. Devlet ve milletin çıkarları için, parlamento seçimlerinde oyunuzu üç hilale vurun” diye konuştu. 

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