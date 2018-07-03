Sadef çıtayı yükseltti

Yozgat’ta 24 Haziran’da yapılan seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçilmeyi başaran Ethem Sadef, MHP’yi hem rakamsal hem de psikolojik olarak yükselişe geçirdi.
Yozgat’ta ortaokulda Ülkü Ocakları üyeliği, lisede okul başkanlığı ve sonrasında 7 yıl Yozgat Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Sadef, merkez ilçe başkanlığının yanı sıra, 2 dönem de Yozgat İl Başkanlığı görevlerini üstlendi.
Yozgat’ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde Yozgat merkezde 8 bin 778’e kadar düşen MHP oyları 24 Haziran’da 17 bin 679’a çıktı
MHP Yozgat Milletvekili Sadef, 1 Kasım’da 30 bin 853’e düşen oy oranını yeniden yükselterek 64 bine yükseltmeyi başardı.
Öte yandan MHP’nin oylarını en çok artırdığı illerin başında ise Yozgat geldi.
Yozgat’ta 24 Haziran’da yapılan seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçilmeyi başaran Ethem Sadef, MHP’yi hem rakamsal hem de psikolojik olarak yükselişe geçirdi.
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