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Saadet’te Işıksoy dönemi

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanlığı görevine Cemil Işıksoy atandı.

Saadet’te Işıksoy dönemi

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanlığı görevine Cemil Işıksoy atandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Saadet’te Işıksoy dönemi

Saadet Partisi Yozgat İl Başkanlığından yapılan açıklamada, partinin yeni il başkanının Harita Mühendisi Cemil Işıksoy olduğu belirtildi.
Yozgat’ta yapılan yerel seçimlerde partisinin Belediye Başkan Adayı olan Ziya Koçak, görevinden ayrılmıştı.
Saadet Partisi İl Başkanlığı’nda yapılan devir teslim töreniyle Koçak, görevini Işıksoy’a devretti.
İl Başkanı Cemil Işıksoy, bugüne kadar hizmetlerinden dolayı Ziya Koçak’a teşekkür ederek, bundan sonra da Milli Görüş’ün başarısı için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

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