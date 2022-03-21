Saadet Partisi’nde Çelikkaya dönemi

Yozgat Belediyesi Kent Park Bilal Şahin Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Saadet Partisi Genel Merkez İl Sorumlusu Ahmet Emiroğlu da katıldı. Divan Başkanlığına seçilen Emiroğlu, Saadet Partisinden Milletvekili, meclis üyesi, Belediye Başkanı adayları olduğunu hiçbirinde de kendisinin aday olmadığını genel merkezi taktiri ile aday olduğunu söyledi. Emiroğlu, Hakkari’de kelle koltukta aday oldum, kaç kere tehdit edildim, kaç kere seni dağa kaçıracağı dediler ama Allah’a şükürler olsun ki hiç bir şey olmadı ve Hakkari’de de o dönemde 3’üncü parti olduk. Ben kazanmış edası ile Genel Merkeze geldim. Burada herkes kendi görevini bilecek İl Başkanı sadece temsil etmeyecek, halkla ilişkilerde, teşkilatlanmalarda, tanıtmada 14’ye yakın görevler var bunları yapması gerekiyor. Ayrıca bu 14 tane görevinde kendi içerisinde başkanları var, onlarda işlerini yapmak durumunda. Bu başkanlar bu görevlerini yaparsa bu davamız yürür, aksi taktirde olmaz. İl Başkanı ve ilçe başkanları protokol görevlileridir. Her teşkilat görevlimizin iki tane görevi vardır biri hizmet diğeri ise teşkilat görevidir’’ dedi.

8 İLÇE KAPATILTI

Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksu ise il ve ilçe kongrelerin hazırlıklarını bugünden itibaren yapmaları gerektiğini vurguladı. Kurulu olmayan ilçeleri kurup, kongrelerini yapmak için bütün güçlerini ortaya koyacaklarını dile getiren Işıksu, şuanda kendilerinin mevcutta 5 tane kurulu ilçelerinin bulunduğunu aktif olmayan 8 tane ilçenin ise kapatma kararını aldıklarını anlattı. Bu ilçeleri kapatmak ile yeni bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Işıksu, Genel Merkez ile yaptıkları görüşmeler neticesinde bu ilçelere kısa zamanda atama yoluyla atamalar gerçekleştirilip kongrelerin de yapılacağını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Kongreye tek liste ile katılan Selahattin Çelikkaya Saadet Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Seçim sonrasında bir konuşma yapan Saadet Partisi yeni Merkez İlçe Başkanı Selahattin Çelikkaya, Yozgat’ta devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için var gücü ile çalışacağını belirtti. Saadet Partisi’nin kendisine tevdi ettiği bu görevi layığı ile yerine getireceğini dile getiren Çelikkaya, Saadet Partisi’nin Yozgat’ta eski günlerine tekrar dönmesi için teşkilat üyeleri ile birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.