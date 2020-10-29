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Saadet Partisi'nde yeni dönem

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, yerel düzeyde daha aktif bir çalışma programını devreye sokabilmek için çeşitli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

29 Ekim 2020 Perşembe 00:36
Saadet Partisi'nde yeni dönem

 İl Başkanı Işıksoy, gazetemizi ziyaret ederek, genel değerlendirmelerde bulundu. Covit-19 salgını nedeniyle tüm kurumlarda çalışma düzeninin değiştiğini kaydeden Başkan Işıksoy, parti olarak bundan kendilerinin de etkinliklerini kaydetti. Başkan Işıksoy, ‘’Parti olarak bu süreçte daha etkin çalışmalar yapmak üzere hazırlıklar yapıyoruz. Yerel düzeyde etkin ve yapıcı muhalefet yaparak halkımızın sıkıntılarını gündeme taşımak istiyoruz’’ dedi. İl Başkanı Çeliksoy, Yozgat'ta esnafın, çiftçinin, çalışanın, üretenin zaten zor durumda olduğunu, pandemi süreciyle birlikte daha da zora girdiğini bildirdi. Çeliksoy, ''Ülkemizin genel sıkıntılarını ve çözüm önerilerimizi genel merkez düzeyinde yapılmaktadır. Bizler yerel düzeyde yapılabilecekleri gündeme taşıyaraka, Yozgat insanının sıkıntılarına derman olunmasını yönünde çalışmalar yapacağız. Daha aktif siyasetin içerisinde yerimizi almaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu. •Seyfettin Sağlam•

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Saadet Partisinde Yeni Dönem
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