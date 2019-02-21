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Saadet kendi adaylarıyla...

SAADET Partisi Yozgat İl Başkan Yardımcısı Halil Ceylan, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler adaylarını belirleyip, Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdiğini hatırlatarak, Yozgat’ta tüm seçim bölgelerinde seçime girdiklerini söyledi.

Saadet kendi adaylarıyla...

SAADET Partisi Yozgat İl Başkan Yardımcısı Halil Ceylan, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler adaylarını belirleyip, Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdiğini hatırlatarak, Yozgat’ta tüm seçim bölgelerinde seçime girdiklerini söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Saadet kendi adaylarıyla...

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Yapılan ittifaklar sonucunda partiler seçim bölgelerinin her birinde seçime giremedi. Ancak Saadet Partisi bin 389 seçim bölgesinde kendi logosu ve adayları ile seçime girerek bir rekora imza attı.  Saadet Partisi, 81 ilin bütün seçim bölgelerinde kendi adayları ile seçime girerek ittifakta yer almadığını göstermiş oldu. Diğer seçim bölgelerinde olduğu gibi Yozgat merkez, ilçe ve beldelerimizde de seçimlere hazırız, kendi logomuzla adaylarımızla seçime katılıyoruz. 31 Mart Mahalli seçimlerinin Ülkemize ve Yozgat’ımıza Hayırlı sonuçlar vermesi temenni ederim’’ dedi.

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