Saadet'in listesi belli oldu

YSK'ya listesini sunan Saadet Partisinin Yozgat Milletvekili adayları da belli oldu.
Saadet Partisi tarafından YSK'ya sunulan listeye göre, Saadet Partisi'nin Yozgat Milletvekili adayları şu isimlerden oluştu.
1- MEHMET DEMİREL- İŞ ADAMI
2 - ZİYA KOÇAK - TURİZİMCİ
3 - ALİ YURT- YÖNETİCİ
4- İRFAN TAŞKIN- FİZİKÇİ
21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:02
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YSK'ya listesini sunan Saadet Partisinin Yozgat Milletvekili adayları da belli oldu.
Son Güncelleme: 21.05.2018 16:28
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