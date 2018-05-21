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AK Parti adayları belli oldu
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Saadet'in listesi belli oldu

SAADET Partisi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde adaylarını YSK'ya teslim etti.

Saadet'in listesi belli oldu

SAADET Partisi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde adaylarını YSK'ya teslim etti.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:02
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Saadet'in listesi belli oldu

YSK'ya listesini sunan Saadet Partisinin Yozgat Milletvekili adayları da belli oldu.
Saadet Partisi tarafından YSK'ya sunulan listeye göre, Saadet Partisi'nin Yozgat Milletvekili adayları şu isimlerden oluştu.
1- MEHMET    DEMİREL-    İŞ ADAMI
2 - ZİYA    KOÇAK -   TURİZİMCİ
3 - ALİ    YURT-    YÖNETİCİ
4- İRFAN    TAŞKIN-    FİZİKÇİ

Son Güncelleme: 21.05.2018 16:28
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