Saadet'in listesi belli oldu

YSK'ya listesini sunan Saadet Partisinin Yozgat Milletvekili adayları da belli oldu.

Saadet Partisi tarafından YSK'ya sunulan listeye göre, Saadet Partisi'nin Yozgat Milletvekili adayları şu isimlerden oluştu.

1- MEHMET DEMİREL- İŞ ADAMI

2 - ZİYA KOÇAK - TURİZİMCİ

3 - ALİ YURT- YÖNETİCİ

4- İRFAN TAŞKIN- FİZİKÇİ