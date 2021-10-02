RUHSAT iPTALi YOK!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bazı parsellerle ilgili olarak ortaya atılan iddialarla ilgili tartışma başladı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sorgun ilçesindeki parsellerde değişiklik yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını sorduğu Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ruhsat iptalinin olmadığını belirtirken, bazı suçlamalarda bulundu. Ekinci yazılı açıklamasında, ‘’Genel Başkanları ve üst akıllarından aldığı direktiflerle çamur at izi kalsın, FETÖ taktiğinin siyaset kıbleleri haline geldiği ayan beyan ortadadır’’ ifadeleriyle, Keven’i suçladı. Ekinci, ‘’Sayın Keven’in İP oylarıyla Milletvekili seçildiği günden bu yana, fütursuzca kimden ne duyduysa araştırmadan sürekli birilerine bir şeyler soruyor. Kimsede dikkate alıp cevap vermiyor’’ dedi. Kendisinin de yanıt vermek istemediğini belirten Ekinci, bazı gazetelerde ‘Sorgun belediye başkanı açıklama yapmadı’ şeklinde ifadeler bulunması nedeniyle cevap vermek durumunda kaldığının altını çizdi. Ekinci, ‘’30 Eylül 2021 tarihinde Yozgat Milletvekili Sayın Ali Keven’in Sorgun Belediyesi’ni hedef alarak sormuş olduğu sorulara cevabımızdır!’’ diye başlayan yazılı açıklamasında, ‘’Son haftalarda Sorgun kamuoyunda belirli çevrelerde sıkça gündeme getirilen, mesnetsiz iddialarla ilgili anlaşılan odur ki birileri Sayın Ali Keven’in kulağına bir şeyler fısıldamış. Sayın Keven’in iddiasına göre kendisi de araştırmış! İddiaya konu; 38 ada 55 parsel de emsal alanın 1,5’dan 1,9’a çıkartıldığını, daire sayısının da 88’den 112’ye çıktığını iddia etmiştir. İmar durumunda görüldüğü gibi; 88 değil, 112 hiç değil, bu parsele 3 daire sığmaz. 38 ada 55 parsel üzerinde tek katlı bir ev bulunmaktadır. Vatandaşımızda huzurlu bir şekilde evinde oturmaktadır. 1295 ada 1 parsel 2013’de meclis kararıyla imar plan tadilatı yapılmıştır. Belediye Başkanı seçildiğimiz tarih 31 Mart 2019’dur. Yürürlükteki yönetmelik 14 Şubat 2020 tarihli yönetmeliktir. 33 ada 119 parsel 28 Nisan 2020 tarihinde ruhsat almış inşaatı devam etmektedir. Herhangi bir ruhsat iptali söz konusu değildir. 2031 ada 1 parsel 27 Aralık 2019 tarihinde ruhsat almış, inşaatı bitmiş, oturma müsaadesi almış vatandaşlarımız evlerine yerleşmiştir. Herhangi bir ruhsat iptali söz konusu değildir. 156 ada 14 parsel 2 Haziran 2020 tarihinde ruhsat almış, 11 Ocak 2021 tarihinde iskan almış vatandaşlarımız huzurla oturmaktadır. Herhangi bir ruhsat iptali söz konusu değildir. 680 ada 21 parsel 27 Eylül 2019 tarihinde ruhsat almış, 13Ekim 2020 tarihinde inşaatı bitmiş vatandaşlarımız huzurla oturmaktadır. Herhangi ruhsat iptali söz konusu değildir. 688 ada 9 parsel 1 Nisan 2020 tarihinde ruhsat almış, 2 Aralık 2020 tarihinde inşaatı bitmiş vatandaşlarımız huzurla oturmaktadır. Herhangi ruhsat iptali söz konusu değildir’’ ifadelerine yer verdi. Ekinci, ruhsat iptallerinin İdari Mahkemeler tarafından yapılabileceğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değil bu parseller, Sorgun’da ruhsat verdikleri herhangi bir parselle ilgili ruhsat iptalinin de söz konusu olmadığını açıkladı. Ekinci, ‘’Sayın Keven, öncelikle araştırmayı doğru ve sağlıklı yapmanızı tavsiye ederim. Sayın Keven asılsız iddiaların peşine düşerek bize ithamlarda bulunmuş, bizde kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gerekli açıklamaları açık yüreklilikle yaptık. Aynı erdemli davranışı kendisinden de bekliyorum’’ diye konuştu.