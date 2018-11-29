Rozetsiz başkan formülü

Bir süredir istişareler gerçekleştiren adı geçen partilerin il başkanlarının Yozgat’ta tüm kesimi kucaklayacak partiler üstü rozetsiz bir başkan adayı formülünde mutabakat sağladıkları ifade edildi. Yozgat’ta seçim sonuçlarını belirleyecek olan millet ittifakı cephesinde yer alan partilerin aday belirleme sürecini hızlandırdığı aktarıldı.

Rozetsiz başkan adayı projesiyle alakalı adı geçen partilerin Saadet Partisi İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile önemli bilgiler paylaşacağı da aktarıldı.