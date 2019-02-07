Rehabilitasyonda bilek güreşi

Doğan seçim çalışmaları kapsamında rehabilitasyon merkezindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan adayı Abdullah Doğan, kurum hakkında bilgi alarak, kurumda yaşamını sürdüren vatandaşlarla sohbet etti. Aday Doğan, seçilmesi durumunda Yozgat’taki tüm engelliler için belediyenin özel bir birim ile hizmet vereceğini belirtti. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Türkiye’nin gelişmiş vilayetlerindeki engellilere yönelik proje ve çalışmaları yerinde incelediğini ifade eden Doğan, seçilmesi durumunda Yozgat Belediyesi’nin bir engelli vatandaş vizyonu ve misyonu olacağını da beyan etti. Doğan merkez sakinleriyle bilek güreşi de yaptı.

Haber: Mustafa TEKER