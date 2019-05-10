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Refah’tan ziyaret

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Refah’tan ziyaret

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Refah’tan ziyaret

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, Tanıtım Başkanı Kamil Doğandemir, Gençlik Kolları Başkanımız Ramazan Kızılay, Kurucu üye Fatih Donat, Erbakan Vakfı Yozgat Şube Başkanı Aydeniz Uçar ile birlikte Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi İl Yönetimi, Başkan Köse ile bir süre görüşüp, görevinde başarı dileğinde bulundu. 

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