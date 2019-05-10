Refah’tan ziyaret

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, Tanıtım Başkanı Kamil Doğandemir, Gençlik Kolları Başkanımız Ramazan Kızılay, Kurucu üye Fatih Donat, Erbakan Vakfı Yozgat Şube Başkanı Aydeniz Uçar ile birlikte Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi İl Yönetimi, Başkan Köse ile bir süre görüşüp, görevinde başarı dileğinde bulundu.