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Refah Çekerek’te toplandı

YENİDEN Refah Partisi Çekerek İlçe Kongresini gerçekleştirdi.

Refah Çekerek’te toplandı

YENİDEN Refah Partisi Çekerek İlçe Kongresini gerçekleştirdi.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Refah Çekerek’te toplandı

Yeniden Refah Partisi Çekerek İlçe Kongresi’ne yaklaşık 800 kişinin katıldığı bildirildi. Partinin Çekerek’te gerçekleştirdiği kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur da katıldı. Bahattin Sungur, burada yaptığı konuşmada ülkenin iyi yönetilmediğini, ekonomik olarak iflasın eşiğine gelindiğini vurguladı. Yapılan kongre sonucu Servet Aktaş partinin ilçe başkanı seçilirken, kongrenin ardından partililer iftar yemeğinde bir araya geldi.
 

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