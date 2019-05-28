Refah Çekerek’te toplandı

Yeniden Refah Partisi Çekerek İlçe Kongresi’ne yaklaşık 800 kişinin katıldığı bildirildi. Partinin Çekerek’te gerçekleştirdiği kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur da katıldı. Bahattin Sungur, burada yaptığı konuşmada ülkenin iyi yönetilmediğini, ekonomik olarak iflasın eşiğine gelindiğini vurguladı. Yapılan kongre sonucu Servet Aktaş partinin ilçe başkanı seçilirken, kongrenin ardından partililer iftar yemeğinde bir araya geldi.

