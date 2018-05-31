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Reçetemiz hazır

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Seyit Yücel, Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını ortadan kaldıracak reçetelerinin hazır olduğunu belirtti.

Reçetemiz hazır

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Seyit Yücel, Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını ortadan kaldıracak reçetelerinin hazır olduğunu belirtti.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Reçetemiz hazır

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Seyit Yücel, beraberinde ikinci sıra aday Derviş Vural, üçüncü sıra aday Gökhan Gençaslan, İl Başkanı Metin Özışık ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetemizi ziyaret etti. İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Seyit Yücel, Yozgat’ın kalkınması noktasında tarıma dayalı sanayiye yoğunlaşacaklarını bildirdi. Kırsal kalkınma projelerine yoğunlaşacaklarını dile getiren Seyit Yücel, “Tüm bunlar bilinen ve yapılması gereken projeler. Ama 16 yıldır Yozgat’ı ve Türkiye’yi yöneten Akp bu konuda Yozgat için bir adım atmadı. Yozgat’ın vekili olanlar Ankara’da tarıma dayalı sanayi için hiçbir girişimde bulunmadı” dedi.
İYİ Parti Milletvekili Adayı Seyit Yücel, Yozgat’ın durağan vekillerden kurtulması ve potansiyel isimleri meclise taşıması gerektiğini ifade etti. Bir Yozgatlı olarak, Yozgat için yola çıktığını aktaran Seyit Yücel, “Süreklilik arz edecek projelerle geliyoruz. Yozgat’ta tarımı yeniden ayağa kaldıracağız. Çevre yolu dahi olmayan Yozgat’ı hak ettiği yere getireceğiz” şeklinde konuştu.
İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık da Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’e Yozgat halkının yoğun sevgi ve destekte bulunduğuna dikkat çekerek “Yozgatlı hemşerilerim hem Meral Akşener’i, hem onun yol arkadaşlarını 24 Haziran’da bağrına basacak” ifadelerini kullandı.
Haber: Mustafa TEKER

 

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