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Rakiplere ziyaret

MHP Sorgun Belediye Başkan Adayı Erkut Ekinci MHP Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy ile birlikte AK Parti ve BBP adaylarını ziyaret etti.

Rakiplere ziyaret

MHP Sorgun Belediye Başkan Adayı Erkut Ekinci MHP Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy ile birlikte AK Parti ve BBP adaylarını ziyaret etti.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Rakiplere ziyaret

MHP Adayı Erkut Ekinci ve MHP’liler ilk olarak BBP adayı Üzeyir Arslan’ın konuğu oldu.
Seçim yarışında Üzeyir Arslan’a başarı dileyen Ekinci, daha sonra AK Parti adayı Mustafa Özdemir’i ziyaret etti. MHP adayı Ekinci, seçimlerin kardeşlik ve birlik içerisinde, hizmet yarışının ön plana çıktığı bir havada geçmesini temenni ettiğini belirterek, tüm adaylara başarı diledi.
AK Parti adayı Özdemir ve BBP adayı Arslan da ziyaretinden dolayı Erkut Ekinci’ye teşekkür etti.

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