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Projelerini açıklıyor

AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse, son şekli verilen projelerini açıklamaya başladı.

Projelerini açıklıyor

AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse, son şekli verilen projelerini açıklamaya başladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Projelerini açıklıyor

Köse, ‘Yozgat için her şeye değer’ başlığı ile duyurduğu ilk projesinde, Topçu Göleti bölgesinde mesire alanı yapacaklarını bildirdi. Köse, ‘’Vatandaşlarımızın ailesi ve misafirleri ile birlikte piknik yapıp dinlenebileceği, eğlenebileceği, spor yapabileceği, hafta sonu açık alanda güneşin ve yeşilin keyfini çıkarabileceği, içerisinde sosyal tesisleri barındıran ve ücretsiz toplu taşıma imkanının olacağı bir mesire alanını topçu göleti etrafında uygulayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’ dedi.

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