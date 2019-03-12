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AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Yozgat'ı yeni yaşam alanları ile buluşturacaklarını açıkladı.

Projelerim var

AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Yozgat'ı yeni yaşam alanları ile buluşturacaklarını açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Projelerim var

Köse,"Termal Aqua Park Etrafı Düzenleme" ve "Topçu Göleti Mesire Alanı" projelerinin tüm vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade etti.
Bu projeler ile yeşilin ve doğanın bozulmadan vatandaşların piknik yapıp dinlenebileceklerini anlatan Köse, önceliklerinin vatandaş odaklı hizmet olduğunu dile getirdi.
Celal Köse, güneşin ve yeşilin buluştuğu bir nokta inşa edeceklerini aktardı. Termal Park etrafında yapılacak düzenleme projesinde de bir yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi yapacaklarını belirtti.

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