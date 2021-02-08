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PROJELER KONUSULDU

CHP Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıda, ilçe sorunlarının ele alınıp, yol haritasının belirlenmesine yönelik ilk ziyaretini Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:49
PROJELER KONUSULDU

CHP Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş, Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti, Oda Başkanı Ali Ulusoy ile ilçenin gelişmesi noktasında uygulanması gereken projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy, geçmişten bugüne tecrübelerini aktardı, ilçe adına uygulanabilecek olası projelerden bahsetti. CHP Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş da, pandemi döneminde biriken esnaf, çiftçi ve halkın sorunları, talepleri, çözüm önerilerinin tartışılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi. Bektaş, geniş katılımlı toplantılar için ilçedeki tüm siyasi parti, oda, dernek, muhtar, kurumlara çağrı yapacaklarını belirtti. Bektaş, ‘’Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi önerimizi olumlu bularak, destek verebileceklerini belirtiler. Özellikle ilçemizin kalkınması adına projeler geliştirilmesi, köylü pazarının kurulması gibi önerilerin de hayata geçirilmesi gerekir’’ diye konuştu. 

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PROJELER KONUSULDU
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