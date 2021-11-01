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Program netleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çarşamba günü Yozgat’a yapacağı ziyaretin ayrıntıları da netlik kazandı. Kılıçdaroğlu sabah kahvaltısını Yerköy ilçesinin Sekili köyünde çiftçiler ve muhtarlarla birlikte yapacak.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:21
Program netleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çarşamba günü Yozgat’a yapacağı ziyaretin ayrıntıları da belli oldu. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Çarşamba günü sabah karayolu ile gelecek olan Kılıçdaroğlu’nun Saat 10.00'da Yerköy ilçesinin Sekili köyünde kahvaltı yapıp, çiftçi ve köy muhtarlarının sorunlarını dinleyeceğini bildirdi. Saat 11.30'dan itibaren Yozgat'ta ziyaretlerde bulunmaya başlayacak olan Kıçdaroğlu, saat 12.00'da Belediye Kültür Merkezinde Muhtarlar, STK ve Kanaat önderleriyle toplantı yapacak. Ardından Un Pazarında esnafı ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu buradan Grand Ser Oteline geçecek. Engelsiz Yaşam ile emekli Din Görevlileri ile buluşma etkinliğine katılacak olan Kılıçdaroğlu il merkezinden saat 17.00'de ayrılarak Sorgun ilçesinin Bahadın Beldesine gidecek, oradan da Çayıralan ilçesine geçecek. Kılıçdaroğlu, Akşam Uzunlu Beldesine yapacağı ziyaretin ardından Ankara'ya dönecek.

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