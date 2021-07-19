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Prof. Dr. Demirer, dert dinliyor

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı, ARGE Başkanı, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:11
Prof. Dr. Demirer, dert dinliyor

Yozgat ziyaretlerini sıklaştıran İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı, ARGE Başkanı, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, bu hafta da Akdağmadeni ilçesinde partilileriyle buluştu. Demirer, Yozgat il merkezinden sonra geçtiğimiz hafta da Sorgun ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu. Demirer, Partisinin Yozgat İl Başkanlığına yaptığı ziyaretin ardından Akdağmadeni ilçesine geçti. Yozgat merkez ve Akdağmadeni ilçesinde partilileriyle buluşan Demirer, partili arkadaşlarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi. İYİ Partinin ülke genelinde her geçen gün desteğini artırarak yükselişini sürdürdüğünü belirten Demirer, Türkiye yakın bir zamanda Cumhur İttifakının elinden yönetimi halkın iradesiyle alarak adaletli bir şekilde yönetileceğinin altını çizdi, bundan kimsenin şüphesinin olmamasını istedi. Ülke ekonomisinin tarihin en kötü değerlerine sahip olduğunu ileri süren Demirer, çiftçinin, esnafın, işçinin, asgari ücretlinin başta olmak üzere toplumun her kesiminin büyük bir sıkıntı içerisinde, yarınından endişe eder hale geldiğini anlattı. Demirer, ‘’Halkımız sabırsızlıkla önlerine gelecek sandığı bekliyor. AK Parti’nin kendi içerisinde düştüğü durum ortada. Bizim iktidarımız döneminde yanlışlara dur diyeceğiz ve son vereceğiz. 3 yetmedi 5, beşte yetmedi 8-9 yerden maaş alanları görüyoruz. İsraf ekonomisi demek ki böyle bir şey’’ ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. DemirerDert Dinliyor
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