Postmodern darbe kınandı

AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek, parti üyeleri ve bazı dernek temsilcileri katıldı. Programda konuşan İl Başkanı Celal Köse, 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen unutulmadığını ve unutulmayacağını vurgulayarak “Üzerinden 210 yıl dahi geçse insanlık suçu, milli irade karşıtı darbe girişimini unutmamız söz konusu değildir” dedi.

Celal Köse’nin ardından AK Parti İl Başkanlığı Yozgat İnsan Hakları Başkanı Avukat Hasan Tok, bir açıklama gerçekleştirdi. İnsan Hakları Başkanı Hasan Tok, darbenin insanlık suçu olduğunu, darbe eylemiyle inşaların başta yaşama haklarının elinden alındığını, ayrıca bireysel ve toplumsal her türlü özgürlüklerin kesintiye uğradığına dikkat çekti. Hasan Tok, “28 Şubat’ta insanların inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldı” dedi.

Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil insanların tüm sosyal ve ekonomik haklarının elinden alındığını vurgulayan Tok, “Ancak 15 Temmuz darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuz’da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimi artık tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür” diyerek 28 Şubat’ta yaşanılanların, 15 Temmuz’da sonsuza kadar tarihin derin karanlığı ve çöplüğüne gömüldüğünü sözlerine ekledi.

