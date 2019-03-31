PARTiLER PAYLAŞTI

2014 yılında yapılan seçimlerde Sarıkaya dışında merkez ile birlikte diğer 12 ilçede belediye başkanlığını kazanan AK Parti, bu seçimde umduğunu bulamadı. Gayri resmi sonuçlara göre AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın baba ocağı Akdağmadeni ilçesi ile birlikte AK Parti’nin büyük önem verdiği Sorgun ilçesinde MHP adayları seçimin galibi oldu. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in baba evi Yozgat İl Merkezinde seçimi yeniden AK Parti kazanırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın baba ocağı Çekerek ilçesinde ise AK Parti adayı seçimi kazanan taraf oldu. CHP’nin kalesi olarak nitelendirilen Boğazlıyan ve Çandır ilçesinde AK Parti yeniden seçimin galibi olurken, Çayıralan ve ilçesinde CHP adayı seçimin galibi oldu. MHP Sarıkaya’da yeniden seçimi kazanırken, Akdağmadeni, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde de başkanlıkları aldı. İYİ Parti Yerköy ve Yenifakılı ilçelerinde seçimi kazanan parti oldu. Akdağmadeni ilçesinde Milletvekili aday adayı olan Suphi Daştan’ın yerine AK Parti seçime Önder Gürel ile seçime girdi. Seçimlerde MHP adayı Nezih Yalçın Belediye Başkanı Seçildi. Aydıncık ilçesinde AK Parti’den yeniden aday gösterilen Ahmet Koçak seçildi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal yeniden aday olmayınca AK Parti Gökhan Coşar ile girdiği seçimden galip çıkan taraf oldu. Çandır ilçesinde Mustafa Ertan Örgün AK Partiden yeniden seçildi. Çayıralan ilçesinde AK Parti mevcut Belediye Başkanı Yasin Şahiner’i tekrar aday gösterdi. Ancak, seçimi CHP adayı Ömer Codar aldı. Çekerek ilçesinde AK Parti Bedrettin Bozkurt’un yerine Eyüp Çakır’ı Kadışehri ilçesinde de Davut Karadavut’un yerine İrfan Akın ile Saraykent ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Öçal’la seçime girip, kazandı. Sarıkaya ilçesinde MHP Ömer Açıkel’i yeniden aday gösterip, kazandı. Sorgun ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Şimşek Milletvekili aday adayı oldu. İktidar Partisi Sorgun’da Mustafa Özdemir ile girdiği seçimlerde başkanlık koltuğunu MHP adayı Mustafa Erkut Ekinci’ye kaptırdı. Şefaatli ilçesinde ise AK Partili Belediye Başkanı Zeki Bozkurt yeniden aday gösterildi. Seçimi MHP adayı Müjdat Karaca kazandı. Yenifakılı ilçesinde seçime ittifak olarak girildi. Cumhur İttifakı adına seçime giren AK Partiden Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, koltuğunu Millet İttifakı’nın İYİ Partiden adayı Soner Yalçın kazandı. Yerköy ilçesinde AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu ile girdiği seçimi kaybetti. İYİ Parti’den Ferhat Yılmaz belediye başkanı seçildi.