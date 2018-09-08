Partiler çalışmalarını sürdürüyor

Yozgat’ta siyasi partilerin il başkanlıkları, genel merkezlerden gelen talimat ve şablona göre yerel seçim startı vererek çalışmalarını başlattı. Yozgat’ta özellikle AK Parti, MHP ve CHP’nin yerel seçimler için kolları sıvayarak aday belirlemek için çalıştıkları öğrenildi. AK Parti’de aday belirleme işleminin genel merkez ağırlıklı yürütüleceği öğrenilirken, MHP’de de il başkanlığının alacağı müracaatların yanı sıra, seçim kazanma ihtimali olan isimler üzerinde de durulacağı ve genel merkez ile koordineli çalışılacağı bildirildi. Yozgat’tan bir milletvekili çıkarmayı başaran CHP’de ise İl Örgütü’nün partililerle istişare içerisinde aday belirleyeceği ve yerelde öne çıkan isimlere CHP genel merkezinin de adaylık vizesi vereceği konuşuluyor. Yozgat’ta İl Başkanı Özışık’ın istifasıyla sancılı bir sürece giren İYİ Parti’nin ise yerel seçimlere yönelik nasıl bir politika izleyeceği ve atacağı adımlar belirsizliğini koruyor.