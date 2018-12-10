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Parti binasına kütüphane

CHP Çayıralan İlçe Başkanlığı yeni binasını hizmete açarken, bina içerisinde bir odayı da Kütüphane olarak düzenledi.

Parti binasına kütüphane

CHP Çayıralan İlçe Başkanlığı yeni binasını hizmete açarken, bina içerisinde bir odayı da Kütüphane olarak düzenledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Parti binasına kütüphane

CHP Çayıralan Belediye Başkan Adayı Ömer Codar, şimdiye kadar kitap bağışında bulunan duyarlı şahıslara teşekkür etti. Codar, ‘’Kitap bağış kampanyamızda kitap gönderme taahhüdünde bulunan dostlarımızın bir an önce taahhütlerini yerine getirmelerini beklerken, yeni haberi olan dostlarımızdan da kitap gönderim desteklerini bekliyoruz. Çünkü hala kitaplığımızda boşluklarımız var’’ dedi.

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