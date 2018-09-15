Özışık yeniden

Bolet Büyükbaş Besi Projesi adıyla başvuru yaptığı projesine yüzde 70 oranında destek aldığını belirten Yeter Derin, hayalindeki projeyi gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu kaydetti. 39 yaşındaki Derin, ilkokul mezunu olduğunu hatırlatarak, ‘’Ben çiftçi çocuğu olduğumdan toprak sevgisi, hayvan sevgisi bize ailemizden gelen bir miras. Eşim de ben de çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Aileden gelen yetiştiricilik tecrübelerimi Halk Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu sürü yöneticiliği kursuna katılarak yeni bilgilerle pekiştirdim. Eşimle birlikte geleneksel olarak yaptığımız hayvancılığı AB standartlarına taşımak için uğraşıyoruz’’ dedi.

Derin, TKDK desteklerini ilk önce medyadan duyduğunu, daha sonra da TKDK destekli gerçekleştirilen 15 adet projeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulunduklarını anlattı. Derin, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker’i makamında ziyaret ederek, proje hazırlığı konusunda dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi aldıklarını ifade etti. Derin, ‘’Hazırlıklarımızı tamamladık. Proje başvuru çağrısı açıldığında başvuru yaptık. Gerekli incelemeler sonrasında projemiz kabul edildi. Sözleşmemizi imzaladık ve yatırımımıza başladık. Önceden geleneksel yöntemlerle hayvan yetiştiriyorduk. Bu projeyle birlikte geleneksel yetiştiriciliğimiz, içerisinde birçok makine ve ekipmanı da barındıran AB standartlarına sahip bir besi tesisine dönüştü. 90 baş hayvan kapasitesine sahip bir tesisimiz var ve 2 hafta içerisinde hayvanlarımızın tamamı tesisimizde olacaktır. Boğazlıyan ilçe merkezinde kendimize ait bir şarküterimiz var. Ürünlerimizi direkt olarak üreticiden halka arz ediyoruz. Aynı zamanda Kayseri’de yer alan kesimhane ile de düzenli olarak çalışıyoruz. Tesisimizin standartları yüksek olduğu için 1 veya 2 personel tüm işlemler için yeterli olmaktadır’’ diye konuştu.

HAYALİMİZ BÜYÜK

Çiftlik sahibi Yeter Derin, öncelikli hedefinin evlatlarına iyi bir gelecek inşa edip, veteriner hekimliği okuyan oğluyla birlikte hayvancılığı daha da geliştirmek olduğunu kaydetti. Derin, 90 baş hayvanla çıktığı bu yolda 10 bin baş hayvana ulaşmak, kendi kesimhanesini kurarak ülke hayvancılığına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.