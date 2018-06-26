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Özışık teşekkür etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından teşekkür mesajı yayınladı.

Özışık teşekkür etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından teşekkür mesajı yayınladı.

26 Haziran 2018 Salı 07:00
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Özışık teşekkür etti

İYİ Parti İl Başkanı Özışık, seçimlerin Yozgat’ta güzellik, olgunluk ve demokrasi içerisinde tamamlandığını belirterek seçimlerde görev alan kamu görevlileri, siyasi parti görevlileri ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Seçim sonuçlarını milli irade olarak gördüğünü belirten Özışık, “Seçim sonucu milli iradedir, saygı duyuyorum.  Kazanan vekillere başarı diliyorum” dedi.

Metin Özışık, ayrıca seçim sürecinin demokratik ortamda geçmesine katkı sağlayan tüm siyasi parti il başkanlarına da teşekkür etti.

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