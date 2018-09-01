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Özışık görevinden ayrıldı

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Özışık görevinden ayrıldı

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Özışık görevinden ayrıldı

Önceki gün İYİ Parti Genel Merkezi, taşra teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifası istemişti. İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, söz konusu kararı, tüm il başkanlıklarına iletmişti. Genel merkezin isteği doğrultusunda hareket eden İl Başkanı Özışık, görevinden istifa ettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Özışık, istifa gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Genel merkez genelgesi gereği bugün itibari ile görevimden istifa ediyorum. Partili arkadaşlarımla, duygu ve düşüncelerimi daha sonra paylaşmak umuduyla, hakkınızı helal edin.”

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