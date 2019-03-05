Özgür platform yok

DP Adayı Abdullah Doğan, gençlerin de söz hakkı olan ve müzakere yapabildikleri serbest forumlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Farklı konularda gençlere ve toplumun farklı kesiminden insanlara söz hakkı verilmesi gerektiğini ifade eden Doğan, “Amacımız okuyan, araştıran, sorgulayan, konuşan ve özgüvenli bir gençlik ise birilerinin çıkıp, bunları Yozgat’ta organize etmesi gerekir” dedi. Siyasilerin medyada yer aldıkları konulara da eleştiri getiren Doğan, “Sürekli falan şunu ziyaret etti, filan buna iade-i ziyarette bulundu tarzındaki haberler yerine konuşulanlar, fikirler yazılsa daha iyi olacaktır” diye konuştu.

