Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104193
ALTIN
222.688
DOLAR
5.3718
STERLİN
7.0907
EURO
6.0823

Özgür platform yok

DEMOKRAT Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarının özgür bir platformda konuşulması gerektiğini söyledi.

Özgür platform yok

DEMOKRAT Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarının özgür bir platformda konuşulması gerektiğini söyledi.

05 Mart 2019 Salı 00:00
6 Okunma
Özgür platform yok

DP Adayı Abdullah Doğan, gençlerin de söz hakkı olan ve müzakere yapabildikleri serbest forumlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Farklı konularda gençlere ve toplumun farklı kesiminden insanlara söz hakkı verilmesi gerektiğini ifade eden Doğan, “Amacımız okuyan, araştıran, sorgulayan, konuşan ve özgüvenli bir gençlik ise birilerinin çıkıp, bunları Yozgat’ta organize etmesi gerekir” dedi. Siyasilerin medyada yer aldıkları konulara da eleştiri getiren Doğan, “Sürekli falan şunu ziyaret etti,  filan buna iade-i ziyarette bulundu tarzındaki haberler yerine konuşulanlar, fikirler yazılsa daha iyi olacaktır” diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YENi BiR KENT KURACAĞIM
YENi BiR KENT KURACAĞIM
Bakan Yozgat’a geliyor
Bakan Yozgat’a geliyor
Hizmetler devam edecek
Hizmetler devam edecek
Köse, seçmenle buluştu
Köse, seçmenle buluştu
Karış karış geziyor
Karış karış geziyor
Aday listeleri ilan edildi
Aday listeleri ilan edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim