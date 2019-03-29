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Oylarımızı artıracağız

BBP Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Mustafa Çıtak, Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde oylarını artıracaklarını belirtti.

Oylarımızı artıracağız

BBP Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Mustafa Çıtak, Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde oylarını artıracaklarını belirtti.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
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Oylarımızı artıracağız

Mustafa Çıtak, BBP olarak Yozgat’ın birçok ilçe ve beldesinde belediye başkan adaylarıyla, Yozgat’ta ise Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi adaylarıyla seçim yarışına katılacaklarını söyledi.
BBP İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Mustafa Çıtak, Yozgatlıların desteğiyle İl Genel Meclisi’ne girmeyi başaracaklarını, Belediye Meclisi’nde de Yozgatlıların oylarıyla denetim görevini üstleneceklerini ifade etti.
Mustafa Çıtak, “Yozgatlı hemşerilerimizin bizlere gösterdiği teveccüh ve ilgiden dolayı hepsine teşekkür ederim.  İnşallah Pazar günü sandıkta gül ve hilali tercih edecekler” şeklinde konuştu.
Haber:Mustafa TEKER

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