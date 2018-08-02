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Oy birliğiyle ret!

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı oturumunda meclis üyeleri gündemin ilk maddesini oy birliğiyle reddetti.

Oy birliğiyle ret!

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı oturumunda meclis üyeleri gündemin ilk maddesini oy birliğiyle reddetti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Oy birliğiyle ret!

İl Genel Meclisi, Ağustos ayı olağan oturumunu İl Genel Meclisi’nde, İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Mecliste uzun sürenin ardından, ilk kez meclis üyeleri bir madde üzerinde toplu olarak ret haklarını kullandılar. İl Özel İdaresi’nin ihtiyaç duyduğu zaman kullanmak üzere, İl Özel İdaresi norm kadro standartlarına uygun olarak hazırlanan, teknik hizmetler sınıfında üç adet mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki teklif, meclis gündemine geldi. Teklif hakkında söz alan meclis üyeleri “İdare mevcutta üç adet mühendise ihtiyaç duyuyor mu?” sorusunu sordu. Özel İdare yöneticileri ise mevcutta ihtiyaç duyulmadığını, ilerleyen günlerde ihtiyaç duyulacağını gerekçeleriyle üyelerin bilgisine arz etti. Bunun üzerine meclis üyeleri, ihtiyaç duyulduğunda görüşülerek onay vermenin doğru olacağı görüşü dile getirerek üç parti üyelerinin tamamı teklife ret oyu verdi.

           

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