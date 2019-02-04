OSB’de son durum

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, kamulaştırma ve proje çalışmaları devam eden Bozok Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.