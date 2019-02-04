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OSB’de son durum

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, kamulaştırma ve proje çalışmaları devam eden Bozok Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

OSB’de son durum

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, kamulaştırma ve proje çalışmaları devam eden Bozok Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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OSB’de son durum

Yozgat-Sorgun-Alaca yol ayrımı Çalatlı mevkiinde kurulacak olan Bozok Organize Sanayi Bölgesi, 2017 yılı yatırım programına alınarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Kamu Yararı Kararı’ onaylandı. İl merkezine 13, Sorgun ilçesine 22, Yozgat Havalimanına 2.2 Kilometre uzaklıkta ki Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin Yozgat’ın sanayileşmesi açısından önemli bir yatırım olacağı kaydedildi. 

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