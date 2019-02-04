OSB’de son durum

Yozgat-Sorgun-Alaca yol ayrımı Çalatlı mevkiinde kurulacak olan Bozok Organize Sanayi Bölgesi, 2017 yılı yatırım programına alınarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Kamu Yararı Kararı’ onaylandı. İl merkezine 13, Sorgun ilçesine 22, Yozgat Havalimanına 2.2 Kilometre uzaklıkta ki Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin Yozgat’ın sanayileşmesi açısından önemli bir yatırım olacağı kaydedildi.
04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
14 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol