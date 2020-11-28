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Ortaklar değerlendirme yaptı

CUMHUR İttifakının ortakları AK Parti ile MHP’nin ilçe yönetimleri Çayıralan ilçesinde bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 00:17
Ortaklar değerlendirme yaptı

AK Parti Çayıralan İlçe Başkanı Şahin Şahiner, bu yıl içerisinde bir milyon 250 bin liraya mal olan tam donanımlı röntgen cihazı ve 3 boyutlu diş röntgeninden sonra hemşire ve doktor ihtiyacının da giderildiğini hatırlattı. Başkan Şahiner, ‘’Şimdi de ilçemizin böbrek hastaları için hayati öneme sahip Diyaliz Merkezi kurulmasının ilk adımı olan 5 makinalık lisansını İlçemiz Devlet Hastanemize kazandırdık. Hızlı bir şekilde İlçemiz Çokradan Mahallesi sakinlerinden yurt dışında ikamet eden Emin Vural sayesinde hastanemize diyaliz merkezi kurulması için gerekli olan bakım onarım ve restorasyon çalışmalarına başlandı’’ dedi. Seyfettin Sağlam

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Ortaklar Değerlendirme Yaptı
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