Ortak aday mı?

Yozgat’ta AK Parti ve MHP’nin adaylarını ilan etmesinin ardından, gözler Millet İttifakı içerisinde yer alan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’ne çevrilmişti. Kulislere yansıyan bilgilerde söz konusu üç partinin ortak yürüttüğü çalışmaların sonuna gelindiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre üç partinin Yozgat’ta ortak aday çıkarabileceği ve isim veya isimler konusunda da mutabakata varıldığı iddia edildi.

Önümüzdeki hafta söz konusu partilerin yerel seçimlerdeki yol haritasının kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilirken, üç partinin önceliğinin ortak aday olduğu ve bu formül üzerinden yürütülen görüşmelerde mutabakat sağlandığı aktarıldı. Ayrıca adı geçen üç partinin ortak aday formülünü hayata geçirememesi durumunda, partilerin kendi adaylarıyla seçimlere katılacağı ve bu durum için de hazırlıklı oldukları bilgisi kulislerde yer aldı.