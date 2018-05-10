Ortadan Kayboldular

Hatta buna nabız yoklama da diyebiliriz.

Önce kendilerini düşünüp tartarlar, sonra beldelerine, ilçelerine, illerine ziyaretlerde bulunurlar.

Ufak ufak burada görmeye başlarız o siyasi yüzleri.

Bazen simasından hatırlarız siyasetçiyi ve ismi sonra hatırımıza gelir.

Bu seçimler öncesi de usul değişmedi ve süreç aynısı gibi işliyor.

Yani, önce ufak ufak bir Yozgat çıkarması yaptı aday adayları.

İlçe teşkilatlarını ziyaret ettiler, ilçelerdeki partililerini yokladılar.

Kimi temayül yaptı, kimi yağmur dualarına katıldı.

Sonra mı?

Sonra birer ikişer Yozgat’ta kaybolup gittiler.

Peki, nereye gittiler?

Ankara’ya gittiler…

Şimdilerde başkentte partilerinin genel merkezlerinde kulis yapıyorlar.

Listeler hakkında bilgi almaya çalışıyorlar.

Görüşebildikleri üst düzey siyasilerden randevu alıyorlar.

Listelere girebilenler yeniden tası tarağı toplayıp 24 Haziran’a kadar Yozgat’a gelecektir.

Giremeyenler eski makamlarına dönecek, farklı beklentide olanlar yine Ankara’da siyasi ve bürokratları ziyaret ederek, milletvekili aday adaylık kartvizitiyle talebini ve isteğini dile getirecektir.

Sizin anlayacağınız şu sıralar siyasi gündemin durgunluğu aday adaylarının yeniden Ankara’ya dönmüş olmalarındandır.

VEKİL GİBİ ADAY ADAYI

YOZGAT’ta MHP çatısı altında hem yerel, hem genel seçimlere katıldı.

Hepsinde de aynı özveri ve gayret ile çalıştı.

MHP Milletvekili Aday Adayı Mehmet Ali Çakır, aday adaylığı sürecinde sahaya inen ilk politikacılardan oldu.

İlçe ziyaretleri yapan Çakır, bir vekil gibi yöre insanının derdini, talebini, isteğini yerinde dinliyor.

Partisinin Cumhur İttifakındaki rolünü, üstlendiği fedakarlığı ve politikalarını anlatıyor.

Mehmet Ali Çakır, Sarıkaya, Çekerek ve Aydıncık ilçelerindeki partililer ve seçmenle ilk teması kurdu, istişareyi yaptı ve vatandaşlardan partisine oy talebinde bulundu.

Ziyaretten yansıyan samimi fotoğraflardan bir tanesi de bu oldu.



YAPILAN ANKETE GÖRE…

Bizimkisi öyle bilmem ne araştırma şirketine ait olan bir anket değil.

Bizimkisi halkın, halkın içinden bir vatandaşın, vatandaş ile yaptığı anket.

Ankete katılım oranını görünce dikkatimi çekti ve önemsedim.

Anketin sorusu “Mevcut milletvekillerini yeniden aday görmek istiyor musunuz?” idi.

Ankete katılım oranı ise 300 kişiydi.

Anket sonucuna göre, bu 300 kişinin yüzde 90’ı ‘hayır’ cevabı vermiş.

Anketi yapan kişi belli ideolojiye mensup insanlarla değil, farklı görüş, düşünce ve dünya tarzını benimsemiş insanlarla yapmış anketi.

İl merkezinde 300 kişiyle doğru ve objektif yapılan anketi ben önemsedim.

Önemsemeyen, bilimsel ve objektif yapılmadığını düşünen, bağlayıcılığı olmadığını hatırlatan olursa da saygı duyarım.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Perinçek’e imza veren Yozgatlı Vatan Partilileri.

*Bu akşam aday adaylarını tanıtacak olan İYİ Parti’yi.

*Toplumda sevilmeyen vatandaş ile ziyaret turuna çıkan aday adayını.

*Seçimlere mesafeli duran, uzaktan seyreden siyasetçiyi.



