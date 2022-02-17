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Online toplantı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan’ın PCR testinin pozitif çıkmasından dolayı Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kurul toplantısı online olarak düzenlendi.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:24
Online toplantı

Merkez İlçe Başkanı Gökhan’ın daveti üzerine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de toplantıya katıldı. Toplantıda, belediyenin hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Köse, Merkez İlçe Yönetim Kuruluna çalışmalarında kolaylıklar diledi. Türkiye için, Yozgat için kaybedecek vakitlerinin olmadığının bilincinde olduklarını söyleyen Ahmet Gökhan ise, ‘’Aşkla çalışan yorulmaz. Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

Son Güncelleme: 16.02.2022 18:27
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