ONAYLAMIYORUZ!

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, il başkanı olarak, teşkilatta görev yapan arkadaşlarına bu konuda bir soru ile karşılaşmaları halinde ‘Tasvip etmediğinizi ve kınadığınızı’ söyleyin talimatı verdiğini söyledi. Özışık yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Biz nasıl bugün kendi milletvekilimizi kınıyorsak. Geçmişte şehit bacısına kardeşin asker olmasa idi diyen, şehide ‘kelle’ diyen, şehit kardeşinin tabutu başında çözüm sürecine lanet okuyan Yarbay Alkan'ı linç eden, karakteri bozuk şehit babaları var diyen, çocuk katili terörist başına ‘sayın’ diyen, eşkıyanın ayağına çadır mahkemesi gönderen, lahmacun ısmarlayanları da kınadık. PKK demeyi bu ülkede suç olmaktan çıkardık diyen Bülent Arınc’ı da kınadık. Apo’nun mesajları bizimde düşüncemizdir diyen Beşir Atalay’ı da kınadık. Öcalan’ın olayları okuma kapasitesi var diyen Yalçın Akdoğanı da kınadık. Kuran-ı Kerim ile ve Allah'ın ayetleri ile dalga geçenleri büyükelçi yapanları da kınadık. Oslo'da PKK ile toplantı yapan ve talimat verenleri de kınadık. Şimdi sormak istiyorum. Ben Lütfü Türkkan'ı kınarken teröriste lahmacun gönderenleri kınayabilecek, bakara suresi ile dalga geçen bir şeytanı büyükelçi yapanları kınayabilecek kaç tane delikanlı il ve ilçe başkanı var bu Memlekette?’’ dedi. Açıklamasında ‘O lahmacun gönderdiğiniz teröristler 20 yaşında anasının bakmaya kıyamadığı Mehmetlere kurşun sıktı diyebilecek kaç il ve ilçe başkanı var?’ sorusunu da soran Özışık, ‘’Hodri meydan. Şehitlik inancımız kurana imanımızdandır. Kuran ile dalga geçen, her Cuma bir tane sallıyorum diyen Egemen Bağış Cumhurbaşkanı imzası ile büyükelçi olarak görev yapıyor. Cumhurbaşkanının bu atamasını kınayabilecek kaç il ve ilçe başkanı var. Hadi görelim. Hodri meydan’’ diye konuştu.