Okuyucuyla buluşturdu

Berikan Yayınevi tarafından yayımlanan eserde Şenliler’in kaleme aldığı şiirleri yer alıyor.

Kitabı hakkında bilgi veren Şenliler, siyasi görüşlerinden dolayı tutuklu kaldığı Ulucanlar ve Mamak Cezaevi’nde kaleme aldığı şiirleri, yıllar sonra saklı bohçalar arasından çıkararak kitaplaştırdığını söyledi.

Şenliler, sanatsal kaygı taşımadan cezaevinin vermiş olduğu psikoloji ve ortamda, dava aşkıyla kaleme aldığı şiirlerinin kaybolmaması adına, yakın çevresinden gelen baskılar sonucunda kitaplaştığını ifade etti.



