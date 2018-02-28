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Okuyucuyla buluşturdu

BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Selahattin Şenliler, ‘Duvarların Ardından’ adlı şiir kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Okuyucuyla buluşturdu

BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Selahattin Şenliler, ‘Duvarların Ardından’ adlı şiir kitabını okuyucuyla buluşturdu.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Okuyucuyla buluşturdu

Berikan Yayınevi tarafından yayımlanan eserde Şenliler’in kaleme aldığı şiirleri yer alıyor.
Kitabı hakkında bilgi veren Şenliler, siyasi görüşlerinden dolayı tutuklu kaldığı Ulucanlar ve Mamak Cezaevi’nde kaleme aldığı şiirleri, yıllar sonra saklı bohçalar arasından çıkararak kitaplaştırdığını söyledi.
Şenliler, sanatsal kaygı taşımadan cezaevinin vermiş olduğu psikoloji ve ortamda, dava aşkıyla kaleme aldığı şiirlerinin kaybolmaması adına, yakın çevresinden gelen baskılar sonucunda kitaplaştığını ifade etti.

 

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