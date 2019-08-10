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OKTAY’A SEVGi SELi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ta vatandaşlarla buluşup, dertlerini dinledi, esnafı ziyaret etti, ayaküstü sohbetler yaptı, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edip, temaslarda bulundu, hızlı tren ve havaalanı sahaları gezip, incelemelerde bulundu, son durumları hakkında bilgi aldı.

OKTAY’A SEVGi SELi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ta vatandaşlarla buluşup, dertlerini dinledi, esnafı ziyaret etti, ayaküstü sohbetler yaptı, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edip, temaslarda bulundu, hızlı tren ve havaalanı sahaları gezip, incelemelerde bulundu, son durumları hakkında bilgi aldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
OKTAY’A SEVGi SELi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ta vatandaşlarla buluşup, dertlerini dinledi, esnafı ziyaret etti, ayaküstü sohbetler yaptı, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edip, temaslarda bulundu, hızlı tren ve havaalanı sahaları gezip, incelemelerde bulundu, son durumları hakkında bilgi aldı. Oktay, Yozgat'ta, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklara oyuncak dağıttı. Yozgat Belediyesi önünde Vali Kadir Çakır, Milletvekili Yusuf Başer, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Oktay, Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyareti öncesinde vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Belediye şeref defterini imzalayan Oktay, Başkan Köse'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cuma namazı için Çapanoğlu Büyük Camisi'ne geçen Oktay, yolda esnafla sohbet etti. Oktay, evlerinden getirdikleri halılarla kendilerine halı saha yapan çocuklarla da karşılaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çocuklara oyuncak hediye etti.Cumhurbaşkanı Yarıdmıcısı Fuat Oktay, Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Ardından AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaret edip, Hızlı Tren Sorgun İstasyonuna geçerek burada incelemelerde bulundu. İlgililerden bilgi alan Oktay, ''Yüksek Hızlı Tren Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Bu tempolu çalışma ile Yozgat il sınırları içerisindeki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanıp, önümüzdeki yılın ilk aylarında test sürüşlerine başlanacaktır. Türkiye'dike hiç bir iş ve çalışmada yavaşlama söz konusu değildir'' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra yapımı devam eden Yozgat Hava Limanı inşaat sahasına geçerek, incelemerde bulundu. Oktay, vefat eden MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bacanlı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Son Güncelleme: 09.08.2019 19:30
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