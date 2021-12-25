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Oktay’a geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a yapılan Covid-19 PCR testinin sonucu pozitif çıktı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:57
Oktay’a geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ın, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Fuat Oktay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Oktay’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Yozgatlı siyasetçiler sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Yayınlanan bazı mesajlar ise şu şekilde;
Yozgat Milletvekili Av. Yusuf Başer, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız, hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza geçmiş dileklerimi iletiyorum. Rabbim tez zamanda acil şifalar versin.”
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay’ın COVİD testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, biran evvel sağlığına kavuşmasını Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.”
Yozgat Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay Beyefeninin Covid-19 testinin pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendiye ve tüm hastalarımıza acil şifalar versin inşallah.”
Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Hemşehrimiz, Gururumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum.”
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay’ın COVİD testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, biran evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.”
Bizde Yozgat İleri Gazetesi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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