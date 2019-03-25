Oktay Yozgat’ta

İki gün süreyle Yozgat’ta bulunacak olan Oktay, geceyi baba evi Çekerek ilçesinde geçirdi. Çekerek ilçesinden başlayarak, Kadışehri, Saraykent, Akdağmadeni, Sorgun, Sarıkaya Boğazlıyan, Yenifakılı, Şefaatli, Yerköy ilçelerini ziyaret edecek olan Oktay, Yozgat il merkezinde de çeşitli ziyaretlerde bulunup, incelemeler yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Yozgat’taki programı bugün netlik kazanacak.
25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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