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Oktay, Yozgat'a geliyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, hafta sonunda Yozgat'a gelecek.

Oktay, Yozgat'a geliyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, hafta sonunda Yozgat'a gelecek.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Oktay, Yozgat'a geliyor

Cuma günü Yozgat'a gelecek olan Oktay, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen törene katılacak. Bozok Üniversitesi'nde saat 15.00'da başlayacak törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 'Fahri Doktora' verilecek. Yozgat Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi salonunda Fahri Doktora Tevcih Töreninde, Bozok Üniversitesine 'TS EN ISO Kalite Belgesi' verilecek. Oktay, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi yeni binasını gezecek, ardından▶️BESYO binasının temel atma töreni.ne katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hafta sonunda gerçekleştireceği ziyaret programının diğer bölümleri daha sonra netlik kazanacak. 

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