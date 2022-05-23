Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Oktay, Ruiz’i ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:20
Oktay, Ruiz’i ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra sağlık, tarım, turizm, enerji alanları başta olmak üzere iki ülke arasında somut iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek adımlar ele alındı. Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Ruiz, yoğun fakat çok verimli bir ziyaret geçirdiklerini söyledi. Oktay da kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yerli firmaların Küba'nın enerji ihtiyacının karşılanmasında sergilediği başarının önemli bir gösterge olduğunu belirten Oktay, Küba tarafının serbest bölge uygulamaları da dahil olmak üzere Türkiye'den giden yatırımcılara kolaylıklar sağlamasını beklediğini ifade etti. Oktay, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in bu yılın son çeyreğinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi öngörülen ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınmasında önemli bir fırsat teşkil edeceğini dile getirdi. 
AA

Anahtar Kelimeler:
OktayRuiz’i Ağırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP kendini anlatıyor
MHP kendini anlatıyor
Davullu zurnalı kayıt
Davullu zurnalı kayıt
Yeniden Refah Yozgat’ta
Yeniden Refah Yozgat’ta
AK Kadınlardan ziyaret
AK Kadınlardan ziyaret
Yozgat’a ziyaret
Yozgat’a ziyaret
Usta Yozgat'a geldi
Usta Yozgat'a geldi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim