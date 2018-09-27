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Oktay memleketinde...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta hemşerilerininin yoğun ilgisiyle karşılandı. Şehir girişinde il yöneticileri, partililer ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Oktay, daha sonra il merkezine geçerek, Meydan Yeri'ndeki esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Oktay, bugün Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerini gezecek.

Oktay memleketinde...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta hemşerilerininin yoğun ilgisiyle karşılandı. Şehir girişinde il yöneticileri, partililer ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Oktay, daha sonra il merkezine geçerek, Meydan Yeri'ndeki esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Oktay, bugün Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerini gezecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 19:01
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Oktay memleketinde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'a geldi. Karşılama töreninin ardından Meydan Yeri Caddesi esnafıyla buluştu. Esnaf ve vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Oktay, daha sonra Sorgun ilçesine geçti. Fuat Oktay, Sorgun'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bugün akşam yemeğinde bir araya gelecek.

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