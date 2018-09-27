Oktay memleketinde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'a geldi. Karşılama töreninin ardından Meydan Yeri Caddesi esnafıyla buluştu. Esnaf ve vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Oktay, daha sonra Sorgun ilçesine geçti. Fuat Oktay, Sorgun'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bugün akşam yemeğinde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'a geldi. Karşılama töreninin ardından Meydan Yeri Caddesi esnafıyla buluştu. Esnaf ve vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Oktay, daha sonra Sorgun ilçesine geçti. Fuat Oktay, Sorgun'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bugün akşam yemeğinde bir araya gelecek.
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