Oktay memleketinde...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta hemşerilerininin yoğun ilgisiyle karşılandı. Şehir girişinde il yöneticileri, partililer ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Oktay, daha sonra il merkezine geçerek, Meydan Yeri'ndeki esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Oktay, bugün Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerini gezecek.